A coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto per aver seguito eventi di altissimo profilo e descritto come un professionista capace di costruire scenografie straordinarie anche partendo da zero. Il lavoro sul progetto sarebbe iniziato da mesi, in vista della data fissata per il 3 luglio, con un'organizzazione complessa che coinvolge logistica, scenografia e trasformazione totale della venue.