Taylor Swift e Travis Kelce, il matrimonio che trasforma il Madison Square Garden
Il grande giorno della popstar e del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, paragonabile ai concerti dell'Eras Tour
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Le nozze tra Taylor Swift e Travis Kelce si preannunciano come uno degli eventi più spettacolari mai organizzati nel mondo dello spettacolo, con il Madison Square Garden destinato a diventare molto più di un semplice palazzetto. Secondo diverse fonti internazionali, il matrimonio della popstar e del campione di football americano avrà la scala produttiva di un grande show globale, paragonabile ai concerti dell'Eras Tour.
Un progetto monumentale
A coordinare l'allestimento ci sarebbe il wedding planner hollywoodiano Mark Seed, già noto per aver seguito eventi di altissimo profilo e descritto come un professionista capace di costruire scenografie straordinarie anche partendo da zero. Il lavoro sul progetto sarebbe iniziato da mesi, in vista della data fissata per il 3 luglio, con un'organizzazione complessa che coinvolge logistica, scenografia e trasformazione totale della venue.
Un'arena da 20mila posti trasformata in spazio nuziale
Il Madison Square Garden, con la sua capacità di circa 20.000 spettatori, rappresenta una sfida organizzativa enorme. Gli esperti del settore spiegano che serviranno diversi giorni per allestire completamente lo spazio e altrettanti per smontare ogni struttura. Il calendario del palazzetto risulta infatti bloccato proprio a ridosso delle date interessate, segno della portata dell'evento.
Costi e scenografie da grande produzione musicale
Secondo le stime degli addetti ai lavori, l'intero evento potrebbe assumere dimensioni paragonabili a una produzione live di livello mondiale. Un matrimonio che in una location tradizionale richiederebbe alcune centinaia di migliaia di dollari potrebbe arrivare a costare alcuni milioni se realizzato all'interno del Garden. L'obiettivo sarebbe quello di costruire una struttura interna autonoma, con palco, pista da ballo e tavoli immersi in un ambiente completamente ripensato.
Un allestimento tra romanticismo e atmosfera "Eras Tour"
Per rendere lo spazio più intimo rispetto all'imponenza dell'arena, gli esperti prevedono l'uso di elementi scenografici sospesi e tessuti decorativi capaci di abbassare visivamente l'altezza del soffitto. L'idea sarebbe quella di ricreare un ambiente più raccolto, con un forte richiamo estetico allo stile narrativo e romantico che caratterizza diverse ere artistiche di Taylor Swift, tra cui "Love Story", "Folklore" ed "Evermore".
Un evento in più atti
All'interno del progetto, il Garden verrebbe suddiviso in più zone funzionali: cerimonia, ricevimento, cena e afterparty. Ogni area avrebbe una propria identità, come accade nei grandi eventi di moda o nei gala internazionali. La gestione della luce sarà centrale per modulare la percezione degli spazi, rendendo alcune aree più raccolte e altre più scenografiche.
La parte più intima della cerimonia
La parte più privata del matrimonio potrebbe svolgersi nell'Infosys Theater, uno spazio interno del complesso con circa 5.000 posti. In alternativa, si valuta l'utilizzo di ambienti più raccolti come lounge o ristoranti chiusi per l'occasione e riconfigurati per la cerimonia. Il cuore dell'evento rimarrebbe comunque la celebrazione, pensata in una dimensione più personale rispetto al party principale.
Logistica e privacy
La gestione dell'evento richiederà il rispetto di norme molto stringenti. Tecnici, elettricisti e addetti al montaggio dovranno essere tutti certificati secondo gli standard previsti dal Madison Square Garden, con costi assicurativi e operativi considerati particolarmente elevati.
Per garantire la riservatezza, Taylor Swift e Travis Kelce non entreranno attraverso accessi pubblici. È previsto l'utilizzo di veicoli oscurati e ingressi riservati collegati a passaggi sotterranei che permettono l'accesso diretto all'interno dell'arena. Anche gli ospiti dovrebbero arrivare con navette dedicate, evitando qualsiasi contatto con l'esterno.
Per il servizio catering, le indiscrezioni suggeriscono che Swift possa affidarsi a fornitori legati a Nashville, città a cui la cantante è particolarmente legata. Una scelta che rifletterebbe la sua attenzione verso realtà più piccole e selezionate, spesso preferite rispetto ai grandi nomi del settore.
Un matrimonio stellare
Il team coinvolto non sarebbe nuovo a eventi di questo livello: lo stesso wedding planner avrebbe già seguito matrimoni di celebrità come Jennifer Lawrence. Nel corso degli anni, il Madison Square Garden è stato inoltre teatro di eventi spettacolari, tra cui cerimonie di massa e concerti storici, consolidando la sua fama di location polifunzionale.
Tra gli invitati attesi figurano numerosi volti noti legati alla cerchia della cantante, come Selena Gomez, Gigi Hadid, le sorelle Haim e Ed Sheeran, oltre ad altri amici del mondo dello spettacolo.