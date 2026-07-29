Considerato uno dei dischi più significativi della storia del soul e dell'R&B, "Songs In The Key Of Life" ha ottenuto la certificazione di disco di diamante negli Stati Uniti. L'album originale ha visto la partecipazione di oltre 130 musicisti, tra cui icone come Herbie Hancock e George Benson, e racchiude alcuni dei più grandi successi di Wonder, come "Sir Duke, As" e "Isn't She Lovely".