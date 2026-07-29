The Weeknd arriva a San Siro: il pop idol canadese mette in scena uno show "fiammante"
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Stevie Wonder sorprende i fan durante un concerto a Cardiff, una delle tappe del suo "Love, Light and Song Tour": "Pubblicherò 'Through the Eyes Of Wonder' nel 2027 e aggiungerò anche quattro brani ai quali lavoravo all'epoca dell'album Songs In The Key Of Life". Arriva così la conferma ufficiale del nuovo progetto dell'artista, 76 anni, di cui aveva parlato in occasione di un concerto-tributo a Los Angeles e che arriva 22 anni dopo "A Time to Love", pubblicato nel 2005.
L'artista ha svelato che il nuovo album includerà quattro tracce inedite. Questi brani sono stati ideati originariamente durante le storiche sessioni di registrazione di "Songs In The Key Of Life", un capolavoro della musica pubblicato nel 1976 che quest'anno celebra il cinquantesimo anniversario.
Considerato uno dei dischi più significativi della storia del soul e dell'R&B, "Songs In The Key Of Life" ha ottenuto la certificazione di disco di diamante negli Stati Uniti. L'album originale ha visto la partecipazione di oltre 130 musicisti, tra cui icone come Herbie Hancock e George Benson, e racchiude alcuni dei più grandi successi di Wonder, come "Sir Duke, As" e "Isn't She Lovely".
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Nel corso di una straordinaria carriera lunga oltre cinquant'anni, Stevie Wonder si è affermato come una delle voci più influenti e celebrate della musica mondiale. La sua cecità congenita non l'ha mai fermato: 25 Grammy Awards, un premio Oscar nel 1984 per il brano "I Just Called to Say I Love You" e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.