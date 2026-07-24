Madonna, Justin Bieber, i BTS e Shakira reduci dall'Half Time Show dei Mondiali di Calcio 2026, hanno registrato un aumento degli ascolti dopo l'evento in diretta globale. Lo indicano i dati raccolti da Luminate, società specializzata in dati e analisi di settore che ha esaminato gli ascolti in streaming di ogni brano eseguito da ciascun artista nei due giorni precedenti la finale (venerdì e sabato) e ha confrontato quei dati con quelli della finale e del giorno successivo (domenica e lunedì). Durante l'esibizione di 11 minuti che ha fatto il giro del mondo, Madonna, Justin Bieber, i BTS e Shakira hanno proposto ciascuno una versione ridotta dei propri successi.
I numeri
Gli ascolti globali di "Everything Hallelujah" di Justin Bieber sono più che raddoppiati, registrando un aumento del 110% da 592.000 a 1,25 milioni. "Music" di Madonna ha visto un aumento del 66%, passando da 193mila a 321mila. Anche "Dynamite" dei BTS ha registrato un aumento degli ascolti globali, passando da 2,14 milioni a tre milioni, con un incremento del 43%. E anche "Dai Dai", l’inno ufficiale di Shakira e Burna Boy per i Mondiali del 2026, ha registrato un leggero aumento, con 3,48 milioni di nuovi ascolti globali.
Il ruolo dell'Half Time Show negli ascolti
Solo negli Stati Uniti, gli ascolti di “Dai Dai” sono aumentati del 52%, passando da 1,68 milioni a 2,55 milioni. Luminate ha inoltre rilevato che gli artisti sopra citati hanno registrato aumenti significativi solo per i brani eseguiti durante lo show dello scorso fine settimana, a differenza del resto del loro repertorio. Questo fenomeno è più comune tra gli artisti che si esibiscono durante l'Half Time Show del Super Bowl. Un esempio è Bad Bunny: dopo la sua esibizione da record di quest’anno, gli ascolti del suo repertorio sono aumentati del 175% negli Stati Uniti il giorno dopo il Super Bowl, rispetto al lunedì precedente.