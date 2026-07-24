Madonna, Justin Bieber, i BTS e Shakira reduci dall'Half Time Show dei Mondiali di Calcio 2026, hanno registrato un aumento degli ascolti dopo l'evento in diretta globale. Lo indicano i dati raccolti da Luminate, società specializzata in dati e analisi di settore che ha esaminato gli ascolti in streaming di ogni brano eseguito da ciascun artista nei due giorni precedenti la finale (venerdì e sabato) e ha confrontato quei dati con quelli della finale e del giorno successivo (domenica e lunedì). Durante l'esibizione di 11 minuti che ha fatto il giro del mondo, Madonna, Justin Bieber, i BTS e Shakira hanno proposto ciascuno una versione ridotta dei propri successi.