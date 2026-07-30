Definire Andros Georgiou soltanto come un ex amico rischia di raccontare solo una parte della storia. I padri dei due erano cugini e arrivarono insieme in Inghilterra da Cipro nel 1953: George e Andros erano dunque cugini di secondo grado, ma crebbero con un rapporto molto più simile a quello tra fratelli. Georgiou seguì a lungo la carriera della popstar, viaggiò con lui durante i tour, collaborò al progetto Boogie Box High e nel 1996 fondò insieme al cantante la Aegean Records. Per anni fu una delle persone più presenti sia nella sua vita privata sia in quella professionale. Nelle immagini diffuse George Michael appare mentre suona il pianoforte, prova le parti vocali con i coristi e indica ai musicisti come modificare gli arrangiamenti. Non si tratta di un vero documentario, ma di un lungo filmato dietro le quinte, senza una narrazione tradizionale, che mostra il cantante mentre costruisce e corregge i brani direttamente in studio.