Mel C, ex cantante delle Spice Girls, è convolata a nozze con il fidanzato e modello Chris Dingwall. Una cerimonia privata, con pochi e selezionati invitati e lontana dai riflettori, secondo quanto riporta il Daily Mail, nella cornice della Country House di Castle Carrock: una villa georgiana restaurata circondata dalle colline, immersa nel Parco Nazionale delle Pennines. La figlia di Melanie Jayne Chisholm - questo il vero nome della cantante -, la 17enne Scarlett, ha fatto da damigella d'onore alla madre sposa. Scarlett è nata dalla precedente relazione, durata dieci anni, di Mel C e l'imprenditore Thomas Starr.