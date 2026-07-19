Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall
La cerimonia si è svolta in forma privata in una villa storica nella campagna inglese. Presenti anche le altre amiche del quintetto, Emma Burton, Melanie Brown e Geri Halliwell-Horner
Mel C, ex cantante delle Spice Girls, è convolata a nozze con il fidanzato e modello Chris Dingwall. Una cerimonia privata, con pochi e selezionati invitati e lontana dai riflettori, secondo quanto riporta il Daily Mail, nella cornice della Country House di Castle Carrock: una villa georgiana restaurata circondata dalle colline, immersa nel Parco Nazionale delle Pennines. La figlia di Melanie Jayne Chisholm - questo il vero nome della cantante -, la 17enne Scarlett, ha fatto da damigella d'onore alla madre sposa. Scarlett è nata dalla precedente relazione, durata dieci anni, di Mel C e l'imprenditore Thomas Starr.
Una quasi reunion della girl band
Presenti alla cerimonia in prima linea le colleghe e amiche di Mel C, Emma Burton, Melanie Brown e Geri Halliwell-Horner, emozionate a sostegno della compagna di squadra, a dimostrazione del bel rapporto che le Spice Girls hanno mantenuto. L'ex quintetto femminile, fenomeno della musica negli anni Novanta, ha festeggiato giusto quest'anno 30 anni del successo mondiale dell'album "Wannabe". Distante fisicamente ma presente con il suo contributo da stilista Victoria Beckham, che ha realizzato l'abito da sposa a Mel C: un vestito bianco lungo che lascia scoperta la schiena. Nonostante l'impegno negli Stati Uniti per i Mondiali insieme al marito David Beckham, Victoria ha espresso così la sua vicinanza nel giorno speciale per l'amica.
Un primo incontro non così insolito
Mel C ha conosciuto il modello e attore australiano Chris Dingwall nel 2023 in un modo che forse sorprende, soprattutto nel caso di una star della musica internazionale, ma che rispecchia perfettamente le dinamiche del mondo di oggi, a prescindere dalla notorietà o dal patrimonio personale. I due, infatti, si sono conosciuti e innamorati grazie a Raya, l'esclusiva app di incontri riservata alle celebrità. A dimostrazione del fatto che, quando si parla d'amore, le modalità possono essere le stesse per tutti.