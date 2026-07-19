Quando le loro strade si sono incrociate, nel 2014, Paola Rossi studiava Giurisprudenza a Salamanca, in Spagna. Fu lei a rompere il ghiaccio scrivendo all’attore per complimentarsi con lui. “Mi mandò un messaggio, come tanti altri. Non so perché mi colpì, forse per la foto del profilo, ma iniziammo a parlare”, ha ricordato Esposito. Dopo le prime conversazioni a distanza arrivò l’incontro all’aeroporto di Madrid. Ad aspettarlo c’era Paola e tra i due scattò subito il primo bacio. Da allora non si sono più lasciati e nel frattempo Paola ha trasformato la passione per il cinema in una professione: oggi lavora come agente e consulente artistica, affiancando il marito anche nella sua attività.