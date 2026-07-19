Fotogallery - Salvatore Esposito, la romantica proposta di nozze a Paola Rossi
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Dopo dodici anni d’amore e sette di convivenza, l’attore e la consulente artistica hanno detto sì a Vietri sul Mare, circondati da amici e colleghi
Stories di Salvatore Esposito © Instagram @salvatoreesposito
Da un messaggio sui social a una chiesetta affacciata sul golfo: Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati sabato 18 luglio a Vietri sul Mare, alle porte della Costiera Amalfitana. Dopo dodici anni insieme, l’attore e la sua storica compagna hanno coronato una storia d’amore cominciata quasi per caso.
A raccontare le nozze sono state le immagini condivise dallo stesso Esposito e dagli invitati. La cerimonia religiosa si è tenuta nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Benincasa, mentre la regia dell’evento è stata affidata a Enzo Miccio. Per l’occasione la sposa ha scelto un abito bianco con le spalle scoperte e il velo, mentre lo sposo ha indossato un completo scuro.
Quando le loro strade si sono incrociate, nel 2014, Paola Rossi studiava Giurisprudenza a Salamanca, in Spagna. Fu lei a rompere il ghiaccio scrivendo all’attore per complimentarsi con lui. “Mi mandò un messaggio, come tanti altri. Non so perché mi colpì, forse per la foto del profilo, ma iniziammo a parlare”, ha ricordato Esposito. Dopo le prime conversazioni a distanza arrivò l’incontro all’aeroporto di Madrid. Ad aspettarlo c’era Paola e tra i due scattò subito il primo bacio. Da allora non si sono più lasciati e nel frattempo Paola ha trasformato la passione per il cinema in una professione: oggi lavora come agente e consulente artistica, affiancando il marito anche nella sua attività.
Prima del matrimonio in Costiera Amalfitana, la coppia aveva vissuto un altro momento da film. Nel 2023, durante una traversata in nave verso New York, Salvatore Esposito aveva sorpreso Paola con la proposta di nozze in mezzo all’Atlantico. “Promettere di amarti è stato facile, perché lo faccio da sempre”, aveva scritto l’attore annunciando il fidanzamento sui social. Una promessa arrivata dopo nove anni insieme e diventata realtà tre anni più tardi, davanti alle persone più care. Dalla Spagna agli Stati Uniti, fino a Vietri sul Mare: i viaggi hanno scandito le tappe più importanti della loro storia.
A condividere con gli sposi il giorno più importante sono stati parenti, amici e numerosi volti dello spettacolo. Tra gli invitati c’erano Marco D’Amore, Ivana Lotito e Maria Pia Calzone. Presenti anche i The Jackal, lo speaker dello stadio Maradona Daniele “Decibel” Bellini e Piero Armenti con la compagna. Una grande festa per celebrare il lieto fine di una storia nata lontano dai set e dai riflettori: con un semplice messaggio e una risposta che, dodici anni dopo, hanno portato Paola e Salvatore fino all’altare.
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