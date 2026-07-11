Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono sposati, le foto delle nozze
© Tgcom24
© Tgcom24
Uomini e donne, l'ex scelta di Oscar Branzani ha sposato il suo Nunzio © Facebook
Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono diventati marito e moglie. L’ex scelta di Oscar Branzani, 36 anni, a Uomini & Donne, oggi 31enne, ha pronunciato il fatidico sì venerdì 10 luglio nella splendida cornice di Villa Striano, in Toscana. Dopo sei anni di relazione, la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore circondata da amici e familiari.
Le prime immagini delle nozze sono arrivate attraverso i social degli invitati. Tra foto, video e storie Instagram, gli ospiti hanno documentato alcuni dei momenti più emozionanti della giornata, dagli allestimenti alla festa serale. Gli sposi hanno invece scelto di vivere le prime ore da marito e moglie con maggiore discrezione, lasciando che fossero gli amici a raccontare il grande giorno.
Il matrimonio arriva a distanza di circa due anni dalla proposta di nozze. Nunzio Moccia aveva chiesto a Eleonora Rocchini di sposarlo alla fine del 2024 durante una cena a lume di candela. La coppia aveva deciso di mantenere il massimo riserbo sull’evento, condividendo il momento con i follower soltanto nei mesi successivi.
In quell’occasione, l’ex volto del programma di Maria De Filippi aveva spiegato di aver preferito vivere privatamente una notizia così importante prima di renderla pubblica. A colpire i fan era stata anche la lettera scritta da Moccia alla futura moglie, parole piene d’amore che raccontavano il loro percorso insieme e il desiderio di costruire un futuro condiviso. Tra le frasi più apprezzate dai follower, quella che è diventata il simbolo della loro storia: "Mi fai venire voglia di vivere".
La relazione tra Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia è finita più volte sotto i riflettori del gossip. Quando la loro storia venne resa pubblica nel 2020, suscitò infatti grande attenzione per il legame con la famiglia Branzani.
Rocchini era stata per anni la compagna di Oscar Branzani, conosciuto proprio a Uomini & Donne, mentre Moccia aveva avuto una relazione con Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista. L’annuncio della nuova coppia provocò polemiche e tensioni che si consumarono anche sui social, tra accuse, frecciate e rapporti interrotti.
Con il passare del tempo, però, Eleonora e Nunzio hanno dimostrato la solidità del loro rapporto. Nonostante le critiche e le controversie iniziali, hanno continuato a costruire la loro storia lontano dalle polemiche, condividendo sui social soltanto alcuni momenti della loro vita privata.
A distanza di sei anni dall’inizio della relazione, la coppia ha deciso di compiere il grande passo. Il matrimonio celebrato in Toscana rappresenta così il coronamento di un percorso vissuto tra amore, difficoltà e riscatto, culminato con il sì davanti alle persone più care.
© Tgcom24
© Tgcom24