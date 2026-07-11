Eleonora Rocchini e Nunzio Moccia sono diventati marito e moglie. L’ex scelta di Oscar Branzani, 36 anni, a Uomini & Donne, oggi 31enne, ha pronunciato il fatidico sì venerdì 10 luglio nella splendida cornice di Villa Striano, in Toscana. Dopo sei anni di relazione, la coppia ha coronato il proprio sogno d’amore circondata da amici e familiari.