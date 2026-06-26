Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme in Grecia: ritorno di fiamma?
Lo scatto condiviso dall'ex corteggiatore ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower, alimentando le voci di un possibile riavvicinamento
Nilufar in un video pubblicato nelle storie di Giordano © Instagram
A volte basta una sola immagine per riaprire una storia che molti pensavano appartenesse ormai al passato. È quello che è successo con Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, che sono tornati a comparire insieme sui social durante una vacanza in Grecia. Lo scatto condiviso dall'ex corteggiatore ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower, alimentando le voci di un possibile riavvicinamento tra due dei volti più amati usciti da Uomini e Donne.
La foto in Grecia che ha sorpreso tutti
Negli ultimi mesi si erano rincorse diverse indiscrezioni, basate soprattutto su dettagli e coincidenze notati dagli utenti sui social. Questa volta, però, non c'è spazio per le interpretazioni: è stato proprio Giordano Mazzocchi a pubblicare una storia su Instagram in cui compare Nilufar Addati.
Lo scatto, realizzato al tramonto su una spiaggia greca, ritrae l'ex tronista in un momento di relax. La scelta di condividere pubblicamente quell'immagine è stata letta da molti come il segnale di una ritrovata complicità. I fan della coppia, soprannominata ai tempi "Gilufar", hanno subito accolto la novità con entusiasmo, sperando che possa trattarsi dell'inizio di una nuova fase della loro relazione.
Il lapsus di Nilufar che aveva fatto nascere i primi sospetti
In realtà, chi segue da vicino le vicende dei due ricorderà che i primi segnali di un possibile riavvicinamento erano arrivati già lo scorso maggio. Durante una diretta Instagram dedicata alla sua skincare routine, Nilufar stava spiegando ai follower i motivi del trasferimento a Napoli quando si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto rapidamente il giro del web.
Nel tentativo di spiegare la sua scelta, ha esclamato: "Perché mi ero scocciata di Giordano...", correggendosi immediatamente con un evidente imbarazzo e precisando che voleva dire Milano. L'ex tronista ha poi ammesso di aver commesso una gaffe, cercando subito di cambiare argomento.
All'epoca Giordano preferì non commentare l'accaduto né alimentare le indiscrezioni. Oggi, però, alla luce della vacanza condivisa in Grecia, quel silenzio viene interpretato da molti come il possibile segnale di un rapporto che, nel frattempo, aveva già ripreso a rafforzarsi.
Una storia nata a Uomini e Donne e passata da Temptation Island
Il rapporto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è nato negli studi di Uomini e Donne, dove il loro percorso aveva conquistato il pubblico grazie a un corteggiamento intenso e spesso caratterizzato da forti confronti.
Terminata l'esperienza nel dating show, la relazione è proseguita lontano dalle telecamere, ma la notorietà ha portato con sé nuove difficoltà. Un passaggio decisivo è stato rappresentato dalla partecipazione a Temptation Island, esperienza che ha fatto emergere tensioni e incomprensioni fino alla successiva separazione.
Negli anni successivi entrambi hanno proseguito la propria carriera come influencer e personaggi televisivi, scegliendo di mantenere una certa riservatezza sulla sfera sentimentale.
Amore ritrovato o semplice amicizia?
Per il momento né Giordano Mazzocchi né Nilufar Addati hanno chiarito la natura del loro rapporto. La foto pubblicata sui social conferma soltanto che i due stanno trascorrendo del tempo insieme in Grecia e che tra loro sembra esserci nuovamente grande sintonia. Resta quindi da capire se questo viaggio rappresenti davvero l'inizio di un ritorno di fiamma oppure la nascita di un'amicizia ritrovata dopo anni di distanza. Di certo, questa volta non sono stati indizi o semplici coincidenze ad accendere il gossip: è stata una fotografia condivisa direttamente da Giordano a riportare l'ex coppia al centro dell'attenzione.