A volte basta una sola immagine per riaprire una storia che molti pensavano appartenesse ormai al passato. È quello che è successo con Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, che sono tornati a comparire insieme sui social durante una vacanza in Grecia. Lo scatto condiviso dall'ex corteggiatore ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower, alimentando le voci di un possibile riavvicinamento tra due dei volti più amati usciti da Uomini e Donne.