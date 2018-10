Temptation Island Vip, Giordano e Nilufar si scontrano al falò

I video di Nilufar che si diverte in compagnia di Nicolò non piacciono a Giordano, secondo il quale la fidanzata sta distruggendo tutto per la seconda volta. Per questo chiede un falò di confronto immediato, in caso contrario lascerà il programma. Nilufar non si aspettava questa richiesta e non ha assolutamente idea di cosa aspettarsi. Almeno fino a quando, dopo aver accettato il confronto, Giordano non la attacca senza quasi darle il tempo di sedersi: "Sei incoerente, mi hai mancato di rispetto. Nicolò mi ha dato del cornuto per una cosa che hai creato tu. Io volevo degli spazi per ricostruire quello che tu hai distrutto. Non mi puoi sminuire così".



Inizia una discussione accesa durante la quale i due si urlano contro in continuazione. Poi Nilufar prende parola: "Non ho fatto altro che riflettere su tutto quello che voglio che cambi tra di noi, ma in maniera costruttiva, da qui dobbiamo uscire più forti. Non c'è me e te, ma noi." Giordano sembra calmarsi, i toni si fanno più pacati finché Simona Ventura pone la domanda cui il ragazzo non ha mai risposto chiaramente: "Sei innamorato di Nilufar?"



Segue un lungo silenzio, preoccupante per Nilufar, ma alla fine Giordano ammette: "Io com'ero prima di quella cosa (il tradimento di Nilufar durante il trono di Uomini e Donne) ero diverso, ho fatto dei passi indietro ma non puoi farmene una colpa. Se io sono passato sopra una cosa del genere c'è un motivo. Se sono venuto qui un motivo ci sta. Se quando ti ho vista mi esplodeva il cuore un motivo c'è. Non mi guardare così, lo sai che sono innamorato di te, stupida!". Non serve altra conferma per sapere che i due usciranno assieme dal programma, forse ancora più innamorati di prima.