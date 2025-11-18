L'ultimo riferimento di Martina si rifà alle spiegazioni di Flavio, determinato ad andare avanti per la sua strada: "Arrivati a questo punto, uno deve vivere ogni percorso in maniera singola. Io sono un ragazzo molto rispettoso, ma se ogni volta che sono con una ragazza devo pensare a quello che possono pensare le altre, non sarei me stesso e non farei più niente. A meno che poi non subentri un sentimento maggiore che ti impedisce altro". E di fronte ai dubbi di Martina sull'autenticità dei due baci, aggiunge: "Sono due cose diverse. Nicole mi piace molto nei modi di fare, è molto sensuale. Da parte tua, invece, noto tanta sincerità, cosa che con le altre non ho la riprova: non penso che siano finte, però non ho la stessa sensazione".