Dopo aver assistito a due diverse esterne, il tronista viene criticato da più fronti
© Da video
Il bacio scambiato con Nicole e quello dato a Martina, solo pochi giorni dopo, scatena reazioni contrastanti e diverse critiche nei confronti di Flavio Ubirti. Durante l'appuntamento di "Uomini e Donne" in onda martedì 18 novembre su Canale 5, lo studio della trasmissione ha seguito le due esterne vissute dal tronista a distanza ravvicinata.
Nel primo incontro Flavio ha incontrato Nicole, la quale dopo aver manifestato tutta la delusione per gli atteggiamenti del ragazzo ha trascorso con lui un momento particolarmente romantico culminato in un lungo bacio. La seconda uscita, invece, nasce dalla sorpresa organizzata da Martina che, dopo aver consegnato la colazione al tronista, ha modo di ritagliarsi un momento intimo. "In questi giorni ho visto una Martina diversa", commenta il ragazzo, provando a riflettere su un'ipotetica relazione a distanza. Quindi aggiunge: "La cosa che mi spaventava era questo tuo lato un po' troppo cupo, però in questi giorni mi stai smentendo". Anche questa seconda esterna si conclude con un romantico bacio, scatenando le reazioni delle corteggiatrici in studio.
"Potevi benissimo evitare questo bacio, dato che noi ci siamo visti mercoledì e lei l'hai vista dopo due giorni", è il primo commento di Nicole dopo aver visto le immagini dell'incontro tra Flavio e Martina. Anche quest'ultima, però, appare infastidita da quanto visto in precedenza: "Non pensavo proprio di vedere un bacio, anche perché fino ad adesso ero felice, ti avevo fatto una sorpresa, avevamo parlato tanto... E mi dà fastidio. Però capisco anche il tuo ragionamento, giustamente devi fare quello che ti senti".
L'ultimo riferimento di Martina si rifà alle spiegazioni di Flavio, determinato ad andare avanti per la sua strada: "Arrivati a questo punto, uno deve vivere ogni percorso in maniera singola. Io sono un ragazzo molto rispettoso, ma se ogni volta che sono con una ragazza devo pensare a quello che possono pensare le altre, non sarei me stesso e non farei più niente. A meno che poi non subentri un sentimento maggiore che ti impedisce altro". E di fronte ai dubbi di Martina sull'autenticità dei due baci, aggiunge: "Sono due cose diverse. Nicole mi piace molto nei modi di fare, è molto sensuale. Da parte tua, invece, noto tanta sincerità, cosa che con le altre non ho la riprova: non penso che siano finte, però non ho la stessa sensazione".
Nella discussione si inserisce anche Angela, che lo invita a rallentare: "Stai troppo accelerato, calmati un attimo. Non sono venuta qui a risvegliarti per le altre". Dichiarazioni che, però, non vengono apprezzate da Nicole e Martina.