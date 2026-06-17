© Instagram | La proposta di Luca Moro a Camilla Mangiapelo
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Per Camilla Mangiapelo è arrivato uno dei momenti più attesi e romantici della sua vita. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, diventata nota al pubblico come scelta di Riccardo Gismondi, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Luca Moro, attaccante del Sassuolo. Tutto è avvenuto a Formentera, dove la coppia si trovava per una vacanza dopo la fine del campionato, e Camilla ha deciso di condividere sui social gli scatti di quel sì che suggella una storia ormai solida e costruita nel tempo.
La proposta è arrivata in spiaggia, in un'atmosfera intima e carica di emozione. Moro ha scelto il bagnasciuga per chiedere alla compagna di diventare sua moglie, e la risposta non si è fatta attendere: Camilla ha accettato, accompagnando le immagini pubblicate online con parole che raccontano bene la profondità del legame tra i due. Il messaggio condiviso dall'influencer, "Sei il mio sì per sempre", ha immediatamente attirato l'affetto dei follower, che seguono la coppia da tempo e hanno accolto con entusiasmo la notizia delle nozze imminenti.
Camilla e Luca stanno insieme dall'inizio del 2023, dopo la fine della lunga relazione dell'ex corteggiatrice con Riccardo Gismondi. Da allora il loro rapporto è apparso fin da subito molto affiatato, con frequenti momenti condivisi anche sui social, dove non hanno mai nascosto la loro sintonia. La storia è cresciuta passo dopo passo, lontano dalle dinamiche televisive che avevano reso famosa Camilla, e si è consolidata nel tempo fino ad arrivare alla promessa di matrimonio. Oggi, con questa proposta, il loro percorso compie un nuovo salto importante.
Negli ultimi anni la romana ha scelto di cambiare ritmo di vita per seguire il compagno, più giovane di lei di quattro anni. Luca Moro ha 25 anni e la sua carriera calcistica ha portato la coppia a muoversi spesso, con Camilla pronta ad accompagnarlo nei vari spostamenti legati al calcio.
Accanto al lavoro da influencer, l'ex volto di Uomini e donne ha anche scelto di investire su sé stessa, iscrivendosi all'università alla facoltà di Scienze motorie. Una decisione che racconta il desiderio di costruire un futuro personale e professionale stabile, senza rinunciare alla sua presenza pubblica sui social.
Il nome di Camilla Mangiapelo resta però legato soprattutto alla stagione 2016/2017 di Uomini e donne, quando il suo percorso nel programma di Maria De Filippi fu uno dei più seguiti del Trono Classico. Dopo essere scesa dalle scale per corteggiare Riccardo Gismondi, diede vita a una sfida molto accesa con Martina Luchena, in uno dei troni più commentati di quell'edizione.
Alla fine fu proprio Camilla a essere scelta da Gismondi, e la loro relazione continuò ben oltre il programma: i due andarono subito a convivere, parteciparono insieme anche a Temptation Island e rimasero legati per sei anni. L'addio arrivò nell'estate del 2022, comunicato direttamente sui social con la spiegazione che i rispettivi obiettivi di vita non coincidevano più.
Dopo quel capitolo, Camilla ha attraversato un periodo da single prima di incontrare Luca Moro all'inizio del 2023. Da quel momento la sua vita ha preso una direzione nuova, più stabile e più lontana dal gossip, fino a portarla al passo decisivo che oggi ha reso pubblica. Ora per Camilla Mangiapelo si apre un nuovo capitolo, quello che la porterà a sposare il suo calciatore.
© Tgcom24
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