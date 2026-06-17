La proposta è arrivata in spiaggia, in un'atmosfera intima e carica di emozione. Moro ha scelto il bagnasciuga per chiedere alla compagna di diventare sua moglie, e la risposta non si è fatta attendere: Camilla ha accettato, accompagnando le immagini pubblicate online con parole che raccontano bene la profondità del legame tra i due. Il messaggio condiviso dall'influencer, "Sei il mio sì per sempre", ha immediatamente attirato l'affetto dei follower, che seguono la coppia da tempo e hanno accolto con entusiasmo la notizia delle nozze imminenti.