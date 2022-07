"Uomini e Donne", due coppie nate nella trasmissione tv si sono lasciate

Per quanto riguarda Camilla e Riccardo è stata la giovane influencer a informare i fan sulla sua nuova situazione sentimentale. "Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta e per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue - si legge in una storia su Instagram -.

Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine

I motivi che hanno portato alla rottura restano personali

. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa, obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono.". Nessun commento è, invece, arrivato da Riccardo, ma è anche vero che la coppia è sempre stata molto riservata, nonostante la partecipazione a "Uomini e Donne" e poi a "".

Su Matteo Ranieri e Valeria Cardone, usciti insieme dalla trasmissione di Maria De Filippi appena pochi mesi fa, fin da subito sono nati dei dubbi. Sui social in molti facevano spesso notare che la coppia trascorreva poco tempo insieme e principalmente per questioni lavorative. L'ultimo episodio che aveva fatto insospettire i fan era stata la decisione dell'ex fidanzato di Sophie Codegoni d'intraprendere un lungo viaggio con la famiglia, stando così lontano dalla compagna. Ora la notizia della rottura.

"Io e Matteo non stiamo più insieme - ha scritto Valeria su Instagram -,

purtroppo non sempre le cose vanno come speriamo

Non è colpa di nessuno

. Vi chiedo solo un po' di comprensione perché non sto passando un bel periodo". Alle parole della corteggiatrice hanno fatto seguito quelle di Matteo: "Perdonate la mia poca presenza sui social ultimamente. Avevo la necessità di staccare un po' del tutto e ho approfittato del mio viaggio per farlo. Scrivo queste righe perché penso sia giusto farlo nel rispetto di chi ha seguito il mio percorso. Io e Valeria non stiamo più insieme. È una decisione che abbiamo preso definitivamente solo dopo il mio rientro., non c'è odio o rancore da parte di entrambi. Non sempre le cose vanno come vorremmo, succede. È la vita. Mi è stata data la possibilità di conoscere una bellissima persona in un contesto meraviglioso e il mio ricordo resterà tale".