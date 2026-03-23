"Uomini e Donne", l'ex corteggiatrice Gaia Gigli si sposa... con un pugile
La scelta di Daniele Paudice ha ricevuto la proposta di nozze sul ring da Juan Romero
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Nozze in vista per Gaia Gigli, ex volto di "Uomini e donne" . La ragazza , scelta nell'edizione dal tronista Daniele Paudice nell'edizione 2024 del programma di Maria De Filippi, prossimamente dirà il suo "Sì" a un altro uomo: il pugile Juan Romero.
Quest'ultimo al termine di un incontro di boxe, le ha fatto la proposta di matrimonio. Nonostante stiano insieme da pochi mesi, la relazione tra Gigli e Romero, sembra consolidata tanto da spingerla già a prendere decisioni importanti come quella di lasciare Milano per andare a Verona, dove vive Romero. Con lei Gigli ha portato anche il figlio Diego avuto da una relazione precedente. Ormai alle spalle, invece, la relazione con Daniele Paudice: nonostante le intenzioni da parte di entrambi, la coppia è scoppiata senza mai dare molte spiegazioni ai suoi follower.
Chi è Gaia Gigli
Come detto, Gaia Gigli viveva a Milano fino a pochi mesi fa, prima di lasciare la città per trasferirsi a Verona dove vive con Romero. La 27enne Nella vita fa l'estetista ed è mamma di Diego, un bambino di sei anni nato dalla precedente relazione. Per questo motivo Gaia si era presentata nel 2024 al programma di Maria De Filippi da subito presentato come una donna seria e intenzionata a fare subito sul serio.