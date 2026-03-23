"Uomini e Donne", l'ex corteggiatrice Gaia Gigli si sposa... con un pugile

Quest'ultimo al termine di un incontro di boxe, le ha fatto la proposta di matrimonio. Nonostante stiano insieme da pochi mesi, la relazione tra Gigli e Romero, sembra consolidata tanto da spingerla già a prendere decisioni importanti come quella di lasciare Milano per andare a Verona, dove vive Romero. Con lei Gigli ha portato anche il figlio Diego avuto da una relazione precedente. Ormai alle spalle, invece, la relazione con Daniele Paudice: nonostante le intenzioni da parte di entrambi, la coppia è scoppiata senza mai dare molte spiegazioni ai suoi follower.