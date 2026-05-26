"Uomini e Donne", Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi: "Provo dei sentimenti per te"

"Quando ti ho vista ho percepito dentro di me una curiosità nel volerti conoscere", ha dichiarato il tronista rivolgendosi a Martina nel confronto al centro dello studio. "Ma facevamo dieci passi avanti e poi cento indietro. Parlando con tuo padre ho capito tante cose, il perché reagivi in un determinato modo, soprattutto davanti alle difficoltà. Devo ringraziarti - aggiunge il tronista - ho sempre pensato che fossi una persona valida, che reagisce di pancia. Mi hai detto che dovevo fare una scelta sulla base dei miei sentimenti. Io mi sono ascoltato però le mie sensazioni mi portano da un'altra parte".