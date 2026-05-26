"Uomini e Donne", Ciro Solimeno sceglie Elisa Leonardi: "Provo dei sentimenti per te"

Nella puntata di martedì 26 maggio di "Uomini e Donne" Ciro Solimeno ha finalmente seguito il cuore scegliendo Elisa Leonardi. Prima di comunicare la sua scelta, il tronista ha speso bellissime parole sul percorso avuto con la corteggiatrice Martina Calabrò.
"Quando ti ho vista ho percepito dentro di me una curiosità nel volerti conoscere", ha dichiarato il tronista rivolgendosi a Martina nel confronto al centro dello studio. "Ma facevamo dieci passi avanti e poi cento indietro. Parlando con tuo padre ho capito tante cose, il perché reagivi in un determinato modo, soprattutto davanti alle difficoltà. Devo ringraziarti - aggiunge il tronista - ho sempre pensato che fossi una persona valida, che reagisce di pancia. Mi hai detto che dovevo fare una scelta sulla base dei miei sentimenti. Io mi sono ascoltato però le mie sensazioni mi portano da un'altra parte".
Dopo l'uscita di Martina, Ciro chiede a Maria De Filippi di far scendere pochi petali di rosa al centro dello studio per destabilizzare Elisa. "Questa è cattiva! Non voglio essere tua complice, cerca di essere sintetico" dice la conduttrice. Emozionata Elisa entra e si posiziona sulla sedia rossa. "Diciamo che il nostro è stato un rapporto molto strano, già dal primo incontro - dice Ciro guardando negli occhi la corteggiatrice - Poi però non so cosa è successo...".
"Ti ho sempre detto che hai degli occhi bellissimi - prosegue Ciro - e quando mi guardi con quegli occhi per me sono ancora più belli. Non so se saremo complicati, se litigheremo tanto, se la distanza ci allontanerà, l'unica cosa che so è che non riesco più a fingere perché provo dei sentimenti nei tuoi confronti. La mia scelta sei tu" conclude Ciro abbracciando Elisa.