Dal mare ai monti, le vacanze di Cristina Chiabotto con marito e figlie
© Tgcom24
© Tgcom24
Cristina Chiabotto: Miss Italia, famiglia e guai finanziari © Instagram
A pochi mesi dal traguardo dei 40 anni, Cristina Chiabotto guarda al passato senza nostalgia e al futuro con serenità. In un'intervista al Corriere della Sera, l’ex Miss Italia racconta la sua nuova quotidianità, fatta di famiglia, lavoro selezionato con attenzione e un rapporto più equilibrato con la notorietà.
"Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione", spiega. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori, tra conduzioni televisive, pubblicità e partecipazioni a programmi di successo, oggi la sua priorità sono le figlie Luce Maria e Sofia, 5 e 4 anni, nate dal matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio, 40 anni.
Le due bambine, arrivate a poco più di un anno di distanza l’una dall’altra, hanno rappresentato per lei una svolta. "Mi sono concessa un piccolo-grande stop", racconta, spiegando di aver scelto di dedicare più tempo possibile alla famiglia e alla crescita delle figlie.
Nel corso dell’intervista, Chiabotto affronta anche un tema delicato: una "disavventura finanziaria" emersa negli anni successivi alla pubblicazione del suo libro "Di notte contavo le stelle". Pur evitando di entrare nei dettagli, precisa che la vicenda è ancora seguita dagli avvocati e sottolinea: "Non è dipesa da me".
Da quasi sette anni è sposata con Marco Roscio. Un rapporto nato in un contesto insolito ma molto legato alle sue passioni: una partita della Juventus. "L’ho conosciuto allo stadio, in tribuna Agnelli", racconta, aggiungendo con ironia che Andrea Agnelli ama attribuirsi il merito dell’incontro.
Secondo l’ex Miss Italia, uno dei segreti della loro unione è il rispetto degli spazi personali. "Io esco con le amiche, lui gioca a golf. Non ci comprimiamo", spiega.
Ripensando alla vittoria del 2004, Chiabotto ricorda un mondo molto diverso da quello di oggi, privo della pressione costante dei social network. Proprio per questo, alla domanda se consiglierebbe alle figlie di partecipare a Miss Italia, risponde senza esitazioni: "Non augurerei alle mie figlie di partecipare".
Tra i ricordi più divertenti della carriera ci sono gli storici spot pubblicitari realizzati insieme ad Alessandro Del Piero, 51 anni. Un successo tale da lasciare un segno ancora oggi. "Quando andavo in bagno c’era sempre qualcuno che fuori dalla porta gridava “plin plin”. E succede ancora", racconta sorridendo.
Per mantenersi in forma, invece, nessun segreto miracoloso: camminata veloce di 50 minuti al giorno, allenamento con i pesi e alimentazione equilibrata. "Cerco di mangiare sano", spiega. Un approccio che considera parte di una più ampia cultura della prevenzione e del benessere. Perché, conclude, "la vera bellezza è quella interiore".
© Tgcom24
© Tgcom24