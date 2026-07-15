"Non sono sparita. Ho semplicemente cambiato dimensione", spiega. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori, tra conduzioni televisive, pubblicità e partecipazioni a programmi di successo, oggi la sua priorità sono le figlie Luce Maria e Sofia, 5 e 4 anni, nate dal matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio, 40 anni.