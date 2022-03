Baby Chiabotto, party da coniglietta per la figlia dell'ex Miss Italia

Tacchi traditori, Katie Holmes inciampa e cade in strada a New York

Cristina Chiabotto… nel paese delle meraviglie.

Per i dieci mesi della sua piccola Luce, la ex Miss Italia ha deciso di regalarle un carnevale speciale dove la mamma veste i panni di Alice, mentre la piccolina è un Bianconiglio tutto rosa e dolcissimo. La modella festeggia con la sua bimba tra le braccia in un’atmosfera magica e fiabesca ringraziando la vita per questo bellissimo dono che tiene stretto a sé.