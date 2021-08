Cristina Chiabotto con Luce al mare, prima estate da mamma

Cristina Chiabotto è diventata mamma solo 3 mesi fa, ma in bikini sfoggia già un fisico asciutto. Per la prima vacanza al mare della sua piccola Luce ha scelto i colori di Formentera: le coccole e il divertimento con suo marito Marco Roscio e la bambina non sono sfuggite ai paparazzi del settimanale "Chi". La coppia di neo genitori si lascia trasportare da un momento di intimità sul bagnasciuga, ma le loro attenzioni sono tutte per la loro cucciola.

"Il primo mare di mia figlia in un momento così difficile mi riempie il cuore di gioia", rivela la Chiabotto a "Chi". L'ex Miss Italia svela che l'isola riveste un'importanza speciale nel suo percorso di vita: meta fissa delle sue estati, su quelle spiagge ha attraversato diverse fasi. Tornarci oggi, da moglie e mamma, è una sensazione impagabile. "Mia figlia è felice... nonostante il periodo non sia facile. Ma basta stare attenti, in fondo il rischio è ovunque. Proviamo a trovare serenità..."

Prima delle Baleari la Chiabotto e la sua famiglia hanno trascorso qualche giorno a Portofino e chiuderanno l'estate spostandosi in un'altra meta vacanziera italiana. Per tutto agosto però saranno di stanza a Formentera tutti e tre insieme, con Roscio in pausa dal lavoro e tutto per le sue donne. Tra marito e moglie le cose vanno a gonfie vele, e il riposino di Luce è l'occasione giusta per lasciarsi andare a effusioni bollenti sotto il sole. Entrambi sognano un secondo bebè: è già arrivato il momento di metterlo in cantiere?

