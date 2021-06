Cristina Chiabotto in costume a poche settimane dal parto, mamma che fisico! Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Cristina Chiabotto è diventata mamma il 7 maggio di Luce, la sua prima figlia avuta dal marito Marco Roscio. Poche settimane dopo il parto è già pronta per la spiaggia, e in costume sfoggia un fisico da Miss Italia. Prima di mettersi in mostra sul bagnasciuga si fotografa in bagno davanti allo specchio, per condividere con i follower le sue prove di beachwear.