Cristina Chiabotto in formissima al mare a due mesi dal parto

A due mesi dal parto la ex reginetta di bellezza è a dir poco raggiante mentre si rilassa sul bagnasciuga insieme alla sorella Serena. Si fa fotografare in bikini e sfoggia un corpo perfetto, il sole bacia le sue curve e il suo sorriso illumina la spiaggia. Si trova in Liguria per gli ultimi scampoli di vacanza con le sue bambine Luce Maria, nata nel 2021 e la piccola Sofia, nata a giugno.

Cristina Chiabotto ha realizzato il suo sogno con la sua bellissima famiglia. Ha sposato Marco Roscio nell’autunno 2019, dopo un solo anno di fidanzamento, con una cerimonia da favola a Venaria Reale: dall’arrivo in spider con papà Peppino al bacio degli sposi sotto la pioggia di riso, è stato un crescendo di emozioni. Due anni dopo la ex Miss Italia (è stata incoronata reginetta nel 2004) è diventata mamma per la prima volta. Luce Maria è nata nel maggio del 2021. E solo dieci mesi dopo era di nuovo in dolce attesa. “Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in quattro più la nostra Paper” annunciava sui social. Paper è il dolcissimo spinone bianco che la coppia ha adottato dopo le nozze.

Sofia è nata a giugno e Cristina Chiabotto è una mamma super innamorata. Postando uno scatto della piccolina tra le braccia di papà Marco aveva scritto: “Pazza di voi (quando dormite)”. Ora si gode il mare con la sorella Serena e si fa immortalare in tutta la sua bellezza. “Prospettive” scrive postando le foto in bikini lungo il vicolo di Varigotti che porta alla spiaggia. Piovono complimenti e like, anche da parte delle amiche vip da Eleonora Pedron a Roberta Ruiu passando per Catrinel Marlon e Nicoletta Romanoff.