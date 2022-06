Cristina Chiabotto col pancione, ultimo shooting prima del parto

Gli ultimi scatti di Cristina Chiabotto sono dolcissimi. La ex Miss Italia che a breve partorirà un’altra femminuccia pubblica alcuni video che la vedono impegnata nell’ultimo shooting prima del parto. Si lascia pettinare e truccare mostrando le sue forme arrotondate e bellissime. In costume da bagno nero è sensuale, con l’abito rosa è una mamma tenera. Con lei la piccola Luce nata un anno fa.

E’ stato un crescendo di emozioni e amore per Cristina Chiabotto da quando ha incontrato Marco Roscio, l’imprenditore che ha sposato nella Reggia di Venaria nel settembre del 2019 con una cerimonia da favola alla presenza di tanti invitati in una scenografia romantica e principesca. A maggio dell’anno scorso è nata Luce e ora sta per dare alla luce un’altra femminuccia.