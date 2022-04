Cristina Chiabotto annuncia la seconda gravidanza: eccola con il pancione

La ex Miss Italia ha annunciato con un post la sua seconda gravidanza, condividendo uno scatto in cui sorride raggiante e in cui si vede la mano della sua prima figlia che le carezza il pancione. Meno di un anno fa, il 7 maggio 2021, è diventata mamma di Luce, e ora è già pronta a fare il bis.

, il matrimonio e la maternità non erano nei piani della Chiabotto. L'incontro conle ha fatto totalmente cambiare prospettiva e nei panni di mamma si è trovata benissimo. E così dopo le nozze a settembre 2020 con l'imprenditore è arrivatal'anno dopo e tra qualche mese la famiglia crescerà ancora. "Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4", ha scritto su Instagram.



Cristina è una mamma adorabile con la sua piccola Luce. Sono poche le immagini che condivide con i follower, ma tutte sprizzano amore e gioia. I sorrisi della modella sono sempre più raggianti mentre stringe a sé la bimba e la coccola. "Il dono più bello" ha scritto per definire la sua prima maternità, e ora usa lo stesso aggettivo per descrivere la sua seconda gravidanza. E ai follower confida: "Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita".

