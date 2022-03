Cristina Chiabotto in festa, guarda che party per il compleanno del marito!

Ma nessuna conferma o smentita arriva da Cristina Chiabotto che organizza una super-festa per i 36 anni del marito Marco Roscio. Una cena in villa con tanto di musica dal vivo e balli sfrenati con gli amici più cari alla coppia, tra cui Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli.

Nelle Storie la ex Miss Italia mostra i dettagli della festa allestita sul tema del golf, la grande passione di Marco. Il centro tavola somiglia a un campo con le buche e i segnaposto sono palline da golf personalizzate. Cristina Chiabotto filma i particolari, la location, il menù, ma “dimentica” di postare le foto di coppia. Indossa un abito verde (come il colore dei campi da gioco) che nasconde eventuali forme sospette e ha i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle.

Cristina posta una foto in primo piano con Marco e scrive: “Buon compleanno Amore... il tuo primo da papà meraviglioso che sei”. E lui le replica subito: “Grazie amore, sei fantastica”. La ex Miss Italia ha sposato il manager piemontese nel settembre del 2019, dopo un anno di fidanzamento. La cerimonia è stata lussuosa nella villa Venaria di Torino davanti a 400 invitati. Tra due mesi la loro primogenita, Luce, compirà un anno. E chissà se davvero c’è un’altra cicogna in volo per la coppia…

