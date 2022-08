Cristina Chiabotto al mare, la prima volta con Luce e Sofia

L'ultima volta che era stata avvistata tra Portofino e Santa Margherita Ligure, dove ha una casa, Cristina Chiabotto in bikini sfoggiava il suo bellissimo pancione. Erano i primi di maggio e Sofia sarebbe nata circa un mese e mezzo dopo. Ora con la piccolina è una mamma dolcissima, ma senza mai far mancare le attenzioni a Luce. Con Marco Roscio si impegna a far prendere confidenza alla figlia maggiore con l'acqua e i due si alternano nelle cure alle due bambine: una squadra perfetta.

In passato era restia a sposarsi e mettere su famiglia, ma ora Cristina Chiabotto sembra aver trovato davvero la sua dimensione e nel ruolo di mamma è molto a suo agio. L'ex Miss Italia si prende il giusto tempo per godersi la maternità, con la voglia di tornare al lavoro ma senza troppa fretta. Insieme a Marco Roscio e alle loro piccole non poterebbe essere più felice: "Siamo cresciuti in due famiglie piene d'amore e stiamo ricreando lo stesso clima di calore e solidità". E lo stanno facendo benissimo.