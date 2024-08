Cristina Chiabotto in vacanza sulla "love boat" con il marito e le figlie

Cristina Chiabotto è radiosa negli scatti che condivide sui social. Il viaggio è partito da Napoli, per proseguire verso le isole Pontine e poi Capri e Positano. La ex Miss Italia posa davanti all'obiettivo, sfoggiando il fisico perfetto in bikini e gli outfit attentamente studiati. Con il marito Marco Roscio (che ha sposato nel 2019 alla Reggia di Venaria) è felicissima e dà prova di grande complicità. A chiudere il quadretto perfetto, le due bimbe della coppia bellissime nei loro abitini floreali.