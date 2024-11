In esclusiva, Silvia Toffanin intervista la scrittrice inglese Sophie Kinsella, autrice di 33 best seller venduti in tutto il mondo, che nel suo ultimo romanzo “Cosa si prova”, parla della sua battaglia contro il cancro.

A Verissimo si racconta anche la make-up artist e influencer Clio Zammatteo, ovvero ClioMakeUp.

Inoltre, da “Non è la Rai” all’esperienza al “Grande Fratello”: intervista ritratto per Eleonora Cecere.

Saranno ospiti del talk show anche: Rozsa, moglie di Rocco Siffredi, con il suo racconto di donna forte, elegante e innamorata della sua famiglia, e Dalila Di Lazzaro che presenterà al pubblico il suo compagno Manuel. Infine, gli ultimi risvolti sulla storia d’amore di Matilde Brandi, che dopo tante difficoltà, oggi sta finalmente vivendo uno dei capitoli più emozionanti della sua vita.