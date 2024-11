“Verissimo”, ascolti record per l’appuntamento del sabato

Ascolti record per l’appuntamento del sabato di “Verissimo” che raggiunge il 2.100.000 spettatori e il 22.02% di share individui confermando saldamente la sua leadership di fascia. Ottimo riscontro anche per “Verissimo giri di valzer” che cresce ulteriormente e ottiene 2.284.000 spettatori con il 19.37% di share. Il talk show condotto da Silvia Toffanin segna un picco del 23.68% di share.



Silvia Toffanin durante la puntata di sabato di “Verissimo” ha accolto in studio per la prima volta Stefania Craxi, che nel libro “All’ombra della storia – La mia vita tra politica e affetti”, ripercorre, tra gioie e momenti difficili, la storia di suo padre Bettino. E poi Diletta Leotta con Ludovica Frasca, prima eliminata del reality "La Talpa - Who is the mole". Spaccato di famiglia per Vera e Giuliana, figlie del grande attore Giuliano Gemma. E ancora, gli splendidi cinquant'anni di Alessia Merz, Edoardo Vianello con la moglie Elfrida e Teresanna Pugliese, ex volto di “Uomini e Donne” che è appena diventata mamma bis del piccolo Gioele.