Diletta Leotta: "Ludovica Frasca sarà opinionista de La Talpa"

Dopo essere stata eliminata, per prima, da "La Talpa – Who is the mole", Ludovica Frasca resterà all'interno del reality show in un ruolo inedito, quello dell'opinionista. A svelarlo, a "Verissimo", la conduttrice Diletta Leotta: "Sarà lì insieme a me a darmi una mano e dire la sua sugli altri concorrenti".