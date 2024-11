Marco D'Amore fa una sorpresa a Salvatore Esposito a "Verissimo"

Ospite a "Verissimo" Salvatore Esposito si racconta a Silvia Toffanin, dalla proposta di matrimonio alla sua fidanzata Paola avvenuta a New York all'amicizia per Marco D’Amore che a sorpresa entra in studio per salutarlo di persona. "È la padrona di casa che organizza queste sorprese!" Dice una volta entrato l'attore e regista.