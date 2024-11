Iva Zanicchi ricorda l'infanzia: "I soldati nazisti mi hanno messa al muro"

"La stessa scena avvenne in un altro paese non lontano da Vagli, ma lì i tedeschi fucilarono tutti, donne e bambini compresi. Ricordo di quel giorno le urla di uno dei soldati delle SS, mi hanno impressionato, e poi questo tronco di castagno che tremava insieme a mia mamma, era così agitata. Il caso ha voluto che non succedesse nulla ma ci avrebbe comunque salvato la vita un giovane ufficiale austriaco che si è messo contro mia mamma gesticolando e dicendo: Raus, raus!" Ricorda Iva Zanicchi.