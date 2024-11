Rozsa Tassi sul marito Rocco Siffredi: "Era dipendente dal suo lavoro, è stato male"

A "Verissimo" l'attrice e modella Rozsa Tassi, moglie di Rocco Siffredi, racconta la dipendenza del marito dal lavoro, venuta fuori quando ha smesso, e di come hanno superato questo momento difficile. "Sono stata male perché non me ne ha parlato inizialmente, avevo perso la fiducia. Lui non era pronto a lasciare il suo lavoro, non si era reso conto di avere una dipendenza" confida.