Sophie Kinsella sulla diagnosi del tumore: "Mio marito dormiva per terra in ospedale"

"Mio marito è stato la star assoluta in questa fase della mia vita e il mio nuovo libro parla proprio di questo, di un dramma e di una grande storia d'amore - prosegue la scrittrice Sophie Kinsella - ha dormito per terra in ospedale, è stato con me a tutti gli appuntamenti con i medici ma soprattutto quando tendevo a dimenticarmi di avere un tumore, e succedeva perché ogni giorno mi svegliavo non ricordando cosa stesse succedendo, lui me lo ha dovuto raccontare da capo ed è stato difficilissimo per lui. La mattina si sveglia prima di me, si documenta su internet e mi racconta una storia positiva, di chi con la stessa mia diagnosi ce l'ha fatta" conclude.