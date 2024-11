Matilde Brandi guarda avanti: "Il 10 novembre 2026 mi sposo"

"Il primo pensiero sono stati i figli e il rispetto per loro e poi per Francesco sarebbe il suo terzo matrimonio" confida Matilde Brandi. "Per questo ci abbiamo pensato tanto e abbiamo deciso che ci sposiamo il 10 novembre, data in cui ci siamo conosciuti, in cui ci siamo visti per la prima volta, lui mi aveva notata proprio durante una mia precedente intervista qui a "Verissimo". Le nozze credo ci saranno tra due anni, nel 2026" conclude emozionata.