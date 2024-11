"Non è la Rai", Eleonora Cecere: "I miei genitori spingevano per farmi restare nel programma"

Eleonora Cecere racconta a "Verissimo" gli esordi e i tempi di "Non è la Rai" quando era ancora un'adolescente: "Ho perso un po' tutto di quegli anni: giocare al parco, fare i dolcetti con le amiche, queste cose le rimpiango. Avevo iniziato quel percorso per gioco e i miei genitori erano molto d'accordo, in alcuni momenti un po' troppo, spingevano per farmi restare nel programma anche se facevano sempre il tifo per me".