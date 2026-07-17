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Alcaraz, la nuova fiamma è Claudia Canals: chi è la ragazza che ha stregato il tennista | Le foto

Lo spagnolo sta trascorrendo le vacanze in Costiera Amalfitana con l'imprenditrice digitale di 30 anni, originaria di Barcellona

17 Lug 2026 - 17:06
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© Chi |  Claudia Canals e Carlos Alcaraz (Photo: Chi Magazine)
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Il mistero, almeno quello riguardo il suo nome, è durato poco. Dopo le prime foto che ritraevano Carlos Alcaraz a bordo del suo yacht in Costiera Amalfitana insieme a una misteriosa ragazza bionda, i media spagnoli sono riusciti a risalire alla sua identità: si chiama Claudia Canals, trent'anni, imprenditrice originaria di Barcellona.

È stato durante il programma Y ahora Sonsoles che il conduttore Nacho Gay ha svelato l'identità della misteriosa giovane donna che sta accompagnando Carlos Alcaraz durante la sua vacanza in Italia, dove sono stati fotografati sia dalla rivista Semana che dal magazine Chi.  Nelle immagini della rivista italiana i due appaiono complici, anche se a bordo c'erano altre persone, lasciando aperta la domanda che più interessa i fan del tennista: semplice amicizia, o qualcosa di più?

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Chi è Claudia Canals, l'imprenditrice digitale di Barcellona

 Laureata in Marketing, Claudia Canals si è poi specializzata nella comunicazione e nella gestione dei social media, un percorso che nel 2025 l'ha portata a fondare CC Studio, agenzia dedicata alla produzione di contenuti e alla gestione dell'immagine per aziende e brand. Sui social conta oltre 40mila follower, ai quali racconta tanto il proprio lavoro quanto la passione per i viaggi, tra scatti dalle Maldive e dall'Indonesia.

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Nel corso della carriera ha partecipato a eventi importanti, compresi i Premi Goya, incrociando personaggi noti dello spettacolo e dello sport come l'ex pilota Jorge Lorenzo, senza abbandonare parallelamente qualche progetto come modella e content creator.

Il gossip su Alcaraz, tra Ana Mena e Peggy Gou

 La comparsa di Claudia Canals riaccende comunque un interesse mai sopito attorno alla vita privata di Carlos Alcaraz, da sempre restio a parlarne pubblicamente. Negli ultimi mesi il suo nome era già stato accostato ad altre donne: prima alla cantante Ana Mena, smentita da fonti vicine al tennista, poi alla dj Peggy Gou, oggi legata sentimentalmente a Matteo Berrettini.

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Alcune ricostruzioni spagnole ipotizzano che il rapporto con Claudia Canals sarebbe nato proprio durante questa estate. Altre fonti ancora invitano invece alla cautela, ricordando come il campione murciano non sembri interessato, al momento, a una relazione stabile. Per ora, comunque, entrambi hanno scelto il silenzio.

Le foto di Peggy Gou, la nuova presunta fiamma di Berrettini

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