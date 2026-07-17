È stato durante il programma Y ahora Sonsoles che il conduttore Nacho Gay ha svelato l'identità della misteriosa giovane donna che sta accompagnando Carlos Alcaraz durante la sua vacanza in Italia, dove sono stati fotografati sia dalla rivista Semana che dal magazine Chi. Nelle immagini della rivista italiana i due appaiono complici, anche se a bordo c'erano altre persone, lasciando aperta la domanda che più interessa i fan del tennista: semplice amicizia, o qualcosa di più?