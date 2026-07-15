Costiera Amalfitana

Carlos Alcaraz in Italia sullo yacht da dieci milioni di euro con una misteriosa bionda

Il tennista spagnolo si gode l'estate italiana dopo l'infortunio al polso: il gossip si accende, ma non riguarda Ana Mena

15 Lug 2026 - 14:36
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Carlos Alcaraz © Instagram

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Il polso infortunato lo ha tenuto lontano sia da Parigi che da Londra. Ma l'estate, quella, Carlos Alcaraz ha deciso di godersela fino in fondo. Dopo lo stop forzato che gli è costato sia il Roland Garros che Wimbledon, il tennista spagnolo 23enne ha scelto l'Italia per staccare la spina, tra le acque della Costiera Amalfitana e un lusso che di certo non si può definire discreto.

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Lo yacht, la Costiera e la misteriosa bionda

 L'ex numero uno al mondo è stato avvistato a bordo del proprio yacht, un gioiello da oltre dieci milioni di euro, insieme ad altre tre coppie. Ma non solo: Carlos Alacarz era in compagnia di una misteriosa ragazza bionda della quale, per ora, non si conosce l'identità.

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A raccontare i dettagli della vacanza è stato Jorge Borrajo, direttore della rivista spagnola Semana, intervenuto in una trasmissione televisiva iberica. "Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi", ha spiegato, aggiungendo che durante i giorni trascorsi in Costiera Amalfitana il desiderio della coppia di restare isolata dagli altri fosse piuttosto evidente. Secondo Borrajo, comunque, la parentesi di relax sarebbe ormai agli sgoccioli, con il rientro agli allenamenti previsto già nei prossimi giorni.

Il gossip su Ana Mena e la smentita

 Le indiscrezioni sulla nuova compagnia di Carlos Alcaraz hanno riacceso inevitabilmente il gossip attorno alla vita privata del campione di tennis, già finito al centro dell'attenzione settimane fa per un presunto flirt con la cantante Ana Mena, avvistata insieme a lui durante un torneo di padel a Marbella.

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Borrajo, però, ha voluto chiudere subito quel capitolo, escludendo categoricamente qualsiasi collegamento tra le due vicende: "Non è Ana Mena", ha precisato, senza però svelare il nome della misteriosa ragazza che, in questi giorni, sembra aver conquistato il cuore del tennista spagnolo, complice forse proprio quella voglia di normalità che un'estate senza tornei, per una volta, gli ha permesso di ritrovare lontano dai riflettori del circuito Atp.

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