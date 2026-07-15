Il polso infortunato lo ha tenuto lontano sia da Parigi che da Londra. Ma l'estate, quella, Carlos Alcaraz ha deciso di godersela fino in fondo. Dopo lo stop forzato che gli è costato sia il Roland Garros che Wimbledon, il tennista spagnolo 23enne ha scelto l'Italia per staccare la spina, tra le acque della Costiera Amalfitana e un lusso che di certo non si può definire discreto.