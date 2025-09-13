Carlos Alcaraz è innamorato, ecco con chi fa coppia

Inizialmente il nome di Brooks Nader era stato affiancato a quello di Jannik Sinner, che invece fa coppia con Laila Hasanovic. A Radio Page Six la modella ha parlato dei corteggiatori che le ronzano intorno e tra battute e risate aveva detto: "Il suo nome fa rima con winner", per questo si era pensato all'italiano. La ragazza era presente anche al Flushing Meadows Park nei giorni del torneo US Open che ha visto trionfare proprio Carlos Alcaraz. Ospite di Jimmy Kimmel poi ha detto: "Chiedi a Stephen (Colbert con lei sulle gradinate, ndr) quale partita stavamo guardando, non penso che Sinner stesse giocando in quel momento. Ci sei andato molto vicino".