Carlos Alcaraz è innamorato, ecco con chi fa coppia

Il tennista sta frequentando la modella Brooks Nader, la conferma arriva dalla sorella di lei
Dopo che Jannik Sinner ha trovato l'amore, anche Carlos Alcaraz è stato colpito dalla freccia di Cupido. Pare che il tennista, attuale numero 1 al mondo, stia frequentando la modella di Sports Illustrated Brooks Nader. A confermarlo è la sorella di lei, Grace Ann, che al Raising Cane’s New York Fashion Week Show ha detto: "Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l'uomo del momento".
Secondo quanto racconta Grace Ann, Carlos Alcaraz e sua sorella Brooks Nader sarebbero una coppia. Lei racconta di non aver ancora incontrato il tennista, ma di non vedere l'ora che succede. Le sue dichiarazioni comunque confermano la love story in corso, dopo che alcuni rumor si erano già fatti strada.
Inizialmente il nome di Brooks Nader era stato affiancato a quello di Jannik Sinner, che invece fa coppia con Laila Hasanovic. A Radio Page Six la modella ha parlato dei corteggiatori che le ronzano intorno e tra battute e risate aveva detto: "Il suo nome fa rima con winner", per questo si era pensato all'italiano. La ragazza era presente anche al Flushing Meadows Park nei giorni del torneo US Open che ha visto trionfare proprio Carlos Alcaraz. Ospite di Jimmy Kimmel poi ha detto: "Chiedi a Stephen (Colbert con lei sulle gradinate, ndr) quale partita stavamo guardando, non penso che Sinner stesse giocando in quel momento. Ci sei andato molto vicino".
Brooks Nader è una modella e attrice americana 28enne, famosa soprattutto per aver posato per Sports Illustrated Swimsuit Issue. Nata a Baton Rouge, in Louisiana, nel febbraio 1997, ha origini libanesi. Ha recitato nel fim Backtrace del 2018 e nel 2024 ha partecipato a Dancing with the Stars, iniziando una relazione (finita poco dopo) con il ballerino professionista Gleb Savchenko.
Commenti (0)