Brown e Akinlolu hanno entrambi ammesso la propria responsabilità per il reato contestato. Dopo le dichiarazioni di colpevolezza, la Procura ha deciso di non procedere sulle accuse più pesanti che i due avevano in precedenza respinto, tra cui il tentativo di provocare gravi lesioni personali, l’aggressione con lesioni e il possesso di un’arma impropria, identificata nella bottiglia utilizzata nel locale. "È stato un attacco violento e senza provocazione", ha dichiarato Claire Campbell, procuratrice del Crown Prosecution Service di Londra Sud. Il magistrato ha sottolineato che "nessuno è al di sopra della legge".