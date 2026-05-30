Politici e associazioni avevano fatto pressioni per l’annullare l'esibizione di West, che in passato aveva rilasciato dichiarazioni antisemite e filonaziste. La presenza di Travis Scott, invece, non era ancora stata confermata. West e Scott avrebbero dovuto essere gli ospiti più attesi di un festival che si chiamava in origine Hellwatt e poi diventato Pulse of Gaia, cambiando più volte nome e direzione artistica, in una complicata gestione.