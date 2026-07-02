Chris Brown condannato a pagare 13 milioni alla ex governante

La pelliccia a cuore indossata da Rihanna venduta per 18 mila euro
© IPA
© IPA
La star dell'R&B Chris Brown dovrà pagare 12,9 milioni di dollari alla sua ex donna delle pulizie, Maria Avila, rimasta gravemente ferita nel 2020 dopo essere stata aggredita dal cane da guardia del cantante, un pastore del Caucaso, mentre lavorava nella villa a Tarzana, Los Angeles. Brown ha sostenuto di aver avvertito la donna del rischio legato al cane, addestrato per difendere il giardino della proprietà. Ma il cantante ha dovuto ammettere di aver sbagliato perché l'animale girava indisturbato e completamente libero. Inoltre Brown non ha chiamato immediatamente i soccorsi "per evitare l'attenzione dei media".
Oltre al risarcimento principale, il tribunale di Los Angeles ha assegnato 885mila dollari alla sorella della vittima per danni emotivi e 50mila dollari al marito.
Brown è da tempo uno degli artisti R&B di maggior successo negli Stati Uniti. Dopo essere esploso nel 2005, a soli 16 anni, con il singolo Run it!, ha pubblicato 12 album, di cui otto sono diventati dischi di platino. In queste settimane è in un tour con Usher negli Stati Uniti e in Canada.
Oltre che per la musica, però, il cantante è famoso anche per i suoi guai con la giustizia. Nel 2009, fu arrestato per aver aggredito la fidanzata di allora, la cantante pop Rihanna. Si dichiarò colpevole e fu condannato ai lavori socialmente utili e a cinque anni di libertà vigilata. Nel 2014 ha violato i termini ed è stato incarcerato per quattro mesi. Sono seguite altre denunce per aggressioni e patteggiamenti.
© IPA
© IPA