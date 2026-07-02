Chris Brown condannato a pagare 13 milioni alla ex governante

Oltre che per la musica, però, il cantante è famoso anche per i suoi guai con la giustizia. Nel 2009, fu arrestato per aver aggredito la fidanzata di allora, la cantante pop Rihanna. Si dichiarò colpevole e fu condannato ai lavori socialmente utili e a cinque anni di libertà vigilata. Nel 2014 ha violato i termini ed è stato incarcerato per quattro mesi. Sono seguite altre denunce per aggressioni e patteggiamenti.