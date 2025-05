Chris Brown arrestato in Gran Bretagna per aggressione

Nel 2016, Brown è stato arrestato con l'accusa di aggressione a mano armato e, un anno dopo, un tribunale gli ha ordinato di mantenere una distanza di 100 metri dalla sua ex fidanzata Karrueche Tran, dopo che lei aveva dichiarato di essere stata ripetutamente minacciata. In aggiunta, Brown e alcuni membri del suo entourage sono stati citati in giudizio per una presunta aggressione avvenuta dopo uno dei suoi concerti a Fort Worth, in Texas, in cui si affermava che avessero pestato quattro uomini. A inizio anno ha fatto causa alla Warner Bros. per la docuserie su di lui, dal titolo "Chris Brown: A History of Violence", mandata in onda su Investigation Discovery. L'accusa rivolta alla casa di produzione Usa è quella di essere stato dipinto come "uno stupratore seriale e un molestatore sessuale" e per questo ha chiesto un risarcimento di 500 milioni di dollari.