Arrestato a Los Angeles ASAP Rocky: il compagno di Rihanna coinvolto in una sparatoria

Il rapper ASAP Rocky è stato arrestato a Los Angeles.

Secondo questo riportato dal sito "Tmz" il rapper, noto anche per essere il compagno di Rihanna da cui aspetta un figlio, è arrivato da Barbados all'aeroporto LAX della metropoli su un jet privato e una volta al terminal è stato raggiunto da alcuni agenti che lo hanno portato via in manette. Sempre secondo il sito di news le accuse riguarderebbero una sparatoria di cui ASAP Rocky sarebbe stato protagonista lo scorso novembre.