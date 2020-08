Arrestato Fadi Fawaz, ex di George Michael: ha danneggiato auto con un martello

Nuovi guai per Fadi Fawaz, ex partner di George Michael. Accusato di aver danneggiato delle automobili a colpi di martello, l'ex hair stylist delle star è stato arrestato a Londra dopo un'indagine su una serie di atti di vandalismo contro veicoli in sosta. Lo stesso 47enne è stato fermato dagli agenti mentre si aggirava per strada brandendo il martello.