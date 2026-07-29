Jared Leto, attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars, è stato accusato di molestie sessuali da dieci donne, alcune delle quali all'epoca erano minorenni o poco più. Lo scrive la Bbc, che ha pubblicato un documentario, "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", raccogliendo la testimonianza delle presunte vittime. La Bbc riferisce di aver verificato alcuni elementi attraverso amici e familiari a cui le donne avrebbero raccontato gli episodi all’epoca dei fatti, oltre ad aver esaminato fotografie e messaggi. I fatti raccontati risalgono al periodo compreso tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra i 30 e i 44 anni. Ora ne ha 54. "È successo 25 anni fa... e l'ha fatta franca", afferma una delle sue presunte vittime. Nessun commento di Jared Leto, nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo da parte della Bbc per avere una sua versione dei fatti.
Le testimonianze
Una delle donne afferma di essere stata aggredita sessualmente nel bagno di un motel quando aveva 17 anni. Un'altra sostiene che la star di Hollywood l'avrebbe minacciata di violenza sessuale quando aveva 19 anni e si era ritrovata inaspettatamente sola con lui in una stanza d'albergo. Una terza donna avrebbe avuto un rapporto sessuale con la star in California quando aveva 17 anni, un fatto che verrebbe classificato come stupro di minore. La donna afferma che Leto "ha minimizzato" una conversazione sull'età del consenso fissata a 18 anni in quello stato americano.
Il caso dell'accordo di riservatezza
La quarta donna dice di essere stata adescata da Leto, affermando che lui avrebbe abusato della sua fama, facendole ripetute telefonate a sfondo sessuale quando aveva 16 anni. In almeno un'occasione, dice che lui le avrebbe proposto di avere un rapporto sessuale. Le sarebbe stato quindi inviato un accordo di riservatezza (Nda) per impedirle di parlare della sua relazione con Leto, accordo che la Bbc ha potuto visionare. Altre quattro donne affermano di aver ricevuto strane telefonate, spesso a sfondo sessuale, da Leto quando erano più giovani. Infine, un'altra intervistata racconta che, quando aveva 14 anni, Leto avrebbe ordinato a una guardia di sicurezza di portarla nel backstage di un festival musicale dopo averle fatto un commento osceno sul seno durante una sessione di autografi.
Lo staff in imbarazzo
Nel documentario parlano anche due uomini che hanno lavorato con la band di Leto per molti anni, raccontando quanto lo staff si sentisse a disagio per il modo in cui il cantante interagiva con le ragazze adolescenti, invitandole a volte nel backstage, nel suo camerino, o a casa sua, dove stava registrando.
Le accuse da Hollywood
Non è la prima volta che Leto riceve accuse di questo tipo: nel 2025il magazine Air Mail aveva intervistato nove donne che sostenevano di aver subito molestie da lui. E nel 2018 il regista James Gunn ("I guardiani della Galassia", "The Suicide Squad") e l'attore Dylan Sprouse avevano accusato pubblicamente l'attore su X con alcuni post, attirando il malcontento dei fan di lui. "Ora che scrivi in privato su Instagram alle modelle tra i 18 e 25 anni, qual è il tuo tasso di successo?" scriveva Sprouse. "Parte dai 18 anni sul web?" replicava Gunn, che nella sua recente serie tv "Peacemaker" ha ribadito la sua posizione con la sua tipica satira. "Io non sono in buoni rapporti con i Thirty Seconds to Mars", oppure in una scena dopo i titoli di coda di un episodio, "Chiunque è meglio dei Thirty Seconds to Mars".