Jared Leto, attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars, è stato accusato di molestie sessuali da dieci donne, alcune delle quali all'epoca erano minorenni o poco più. Lo scrive la Bbc, che ha pubblicato un documentario, "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", raccogliendo la testimonianza delle presunte vittime. La Bbc riferisce di aver verificato alcuni elementi attraverso amici e familiari a cui le donne avrebbero raccontato gli episodi all’epoca dei fatti, oltre ad aver esaminato fotografie e messaggi. I fatti raccontati risalgono al periodo compreso tra il 2002 e il 2016, quando Leto aveva tra i 30 e i 44 anni. Ora ne ha 54. "È successo 25 anni fa... e l'ha fatta franca", afferma una delle sue presunte vittime. Nessun commento di Jared Leto, nonostante i ripetuti tentativi di contattarlo da parte della Bbc per avere una sua versione dei fatti.