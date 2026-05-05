A dicembre 2024 l'attrice aveva accusato Baldoni — anche regista e produttore del film — di molestie sessuali e diffamazione. Tra gli episodi citati nelle carte: un bacio sul set non concordato, conversazioni a sfondo intimo e l'ingresso senza permesso nel camerino mentre era svestita e stava allattando. Baldoni aveva sempre respinto tutto e replicato con una causa per diffamazione, poi rigettata dal giudice. Ad aprile un tribunale federale della California aveva archiviato anche le accuse di molestie sollevate da Lively, accogliendo solo tre capi minori per ritorsione sul lavoro a carico della società di produzione, non dell'attore.