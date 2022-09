Blake Lively è incinta, aspetta il quarto figlio da Ryan Reynolds

L'attrice aspetta il quarto figlio dal collega Ryan Reynolds . Stavolta la coppia ha voluto stupire tutti senza annunci social. La star ha infatti annunciato la gravidanza mostrandosi direttamente con il pancione in un’apparizione pubblica a New York . Blake Lively e Ryan Reynolds hanno già tre figlie: James, nata nel 2014, Inez nel 2016 e Betty nel 2019.

Le voci della quarta gravidanza di Blake Lively si rincorrevano da tempo, ma l'attrice ha voluto comunicarlo a modo suo, senza proclami o post social, semplicemente mostrandosi sul red carpet della decima edizione del Forbes Power Women's Summit. E accendendo così i flash dei fotografi che l'hanno subito immoratalata fasciata in un abito corto che metteva in evidenza le curve.

Lo stesso aveva fatto nel 2019, quando aspettava la terza figlia, Betty. Allora Blake Lively si era presentata alla prima di "Pokémon: Detective Pikachu", nel cast c'era anche il marito Ryan Reynolds. La coppia, infatti, ama proteggere la propria privacy in modo maniacale. E cerca di stare il più possibile vicino alle figlie. Tanto che Ryan Reynolds ha confessato di recente di essersi allontanato dal set proprio per questo: "Ho recitato molto e non voglio perdere questo periodo con le mie figlie", ha detto.

Non solo. In una vecchia intervista al magazine "People" spiegava il segreto dell'equilibrio tra lui e Blake Lively: "Blake e io non facciamo film allo stesso tempo altrimenti non ci vedremmo mai. Operiamo come un’unità e questo funziona davvero bene per noi. I bambini stanno con noi, e la famiglia sta insieme, ed è qui che si trova la casa. Quindi, se siamo in Spagna, nello Utah o a New York, finché siamo insieme, siamo a casa". Ora la coppia aspetta il quarto figlio e chissà che dopo tre femminucce non arrivi anche il maschietto...