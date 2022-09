Ryan Reynolds per la prevenzione: mostra la colonscopia con cui ha scoperto un polipo

Leggi Anche Ryan Reynolds e Blake Lively pronti a donare fino a un milione di dollari all'Ucraina

Ryan Reynolds e Rob McElhenney sono in protagonisti di una serie tv e hanno prestato volentieri i loro volti per questa campagna. Anche McElhenney si è sottoposto all'esame e nel suo caso i polipi trovati sono stati addirittura tre. Tutte presenze assolutamente asintomatiche che, senza un esame preventivo di questo tipo non sarebbero state scoperte e che con il passare del tempo avrebbero potuto dare grossi problemi.

Il video in questione è stato girato per la campagna "

Lead From Behind

Colorectal Cancer Alliance

", che punta a sensibilizzare la gente sul problema del tumore al colon e sulla necessita di fare esami di screening dopo una certa età. E' portata avanti dall'associazione "", che è stata fondata nel 1999 da un gruppo di 41 persone comprendente sopravvissuti alla malattia, caregiver e amici.