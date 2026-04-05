Secondo quanto riportato dai media, Lively avrebbe raccontato che durante le riprese Baldoni si sarebbe avvicinato facendo gesti che simulavano un bacio, le avrebbe toccato fronte e collo e le avrebbe accarezzato il viso, commentando "Ha un buon profumo". Il giudice ha però precisato che in quel contesto Baldoni stava recitando e che la condotta era diretta al personaggio interpretato dall'attrice, non a lei personalmente. Liman ha aggiunto che gli artisti devono poter sperimentare entro i limiti della sceneggiatura senza il timore di essere accusati di molestie.