"Questo è il primo giorno in cui ho incontrato Michelle - scrive Blake Lively postando una foto di loro due insieme - Era energia. Sapevi quando entrava in una stanza perché la vibrazione cambiava. Tutto ciò che faceva, lo faceva al massimo. Rideva di cuore alla battuta di qualcuno, affrontava l’autorità a testa alta quando sentiva che qualcosa non andava, si preoccupava profondamente del suo lavoro, era orgogliosa di far parte di questa comunità e di questo settore, anche se a volte doloroso, era fedelmente leale con i suoi amici e coraggiosa per coloro che amava, era grande, audace e distintamente se stessa. E aveva sempre un lucidalabbra dal profumo di caramello, perché non voleva solo brillare davanti alla telecamera, ma le piaceva creare una bella esperienza per chiunque fosse nella sua orbita, anche nei dettagli più sottili come l’odore del suo lucidalabbra, perché si preoccupava dei piccoli piaceri. Era una persona gentile, profondamente buona. Il tempo passa. Si dà per scontato di poter vedere un vecchio amico. Per parafrasare, le vere tragedie della vita sono quelle che ti colpiscono di sorpresa in un tranquillo martedì. Abbraccia chi ami e chi hai amato. Il mondo ha perso una persona profondamente sensibile e buona in Michelle. Che il suo lavoro e il suo grande cuore vengano ricordati da chi ha avuto la fortuna di vivere il suo fuoco".