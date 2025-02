Morta Michelle Trachtenberg, attrice di "Buffy" e "Gossip Girl"

Negli ultimi mesi la Rachtenberg aveva pubblicato una serie di foto preoccupanti su Instagram, in cui appariva scarna e fragile. Alcuni fan aveva sottolineato la sua sorprendente perdita di peso e le avevano chiesto se fosse sotto l'effetto di droghe. Lo scorso gennaio Trachtenberg aveva però rassicurato i fan dicendo di essere "felice e in salute", smentendo inoltre di non aver mai subito interventi di chirurgia plastica. E' diventata popolare soprattutto per il ruolo di Dawn Summers in "Buffy" (in cui interpretava la sorella della protagonista) e per essere stata l'antagonista manipolatrice e calcolatrice Georgina Sparks in "Gossip Girl", in onda per sei stagioni.