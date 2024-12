Sarah Michelle Gellar apre a un reboot di "Buffy": "Potrei anche farlo"

I fan di "Buffy - L'ammazzavampiri", serie cult dei primi anni 2000, sono in fibrillazione. Sarah Michelle Gellar infatti, che di quella serie era la protagonista, pare aver cambiato idea sulla possibilità di un reboot. L'attrice in passato si era sempre dichiarata contraria all'idea, ma, ospite del "Drew Barrymore Show", ha concesso un'inattesa apertura. "È buffo - ha affermato -. Ho sempre detto di no perché la serie è perfetta così nella sua bolla. Ma poi se vedo serie come i sequel di 'Sex & the City' o 'Dexter' mi rendo conto che in effetti ci sono modi per farlo. E quindi mi viene da pensare: 'Forse potrei'". In tema di sequel la Gellar al momento è impegnata in "Dexter. New Blood".